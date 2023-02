Électrification rurale : Macky Sall va injecter 27 milliards FCFA pour électrifier 619 villages dans la région de Sédhiou

Au cours du conseil présidentiel de développement de Sédhiou, le président de la République Macky Sall va injecter 27 milliards FCFA pour 619 villages dans le cadre de l'électrification rurale. Il s'agit pour lui de matérialiser l'équité territoriale par la réalisation de ce projet.



Ainsi, cela va permettre à des milliers de familles de sortir de la pénombre et de l'insécurité dans le Pakao. Mais également cela va améliorer le taux de réussite des élèves et créer des petites et moyennes entreprises. Avec une telle nouvelle donne, la création d'emplois grâce à l'électricité va lutter contre les migrations irrégulières fortement vécues dans la zone...