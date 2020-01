Électrification rurale : " Lak faye lakoul faye", les populations de la commune de Gnith dans le désarroi.

Avec l'implantation de la centrale thermodynamique solaire de Bokhol dans le département de Dagana, les walo walo avaient vite chanté les louanges du régime du Président Macky Sall, convaincus qu'il les sortira enfin des ténèbres.



Mais hélas, c'était sans compter avec les conditions drastiques à remplir pour accéder à la lumière au même titre que tous les Sénégalais de Dakar et ailleurs.



En effet, la Senelec a juste jeté sans pitié les braves paysans du WALO dans la gueule vorace d'une société étrangère marocaine, la COMACEL, pour ne pas la citer !



Le scénario mis en place est terrible. Une fois le contrat d'abonnement établi entre la société et le client, ce dernier entre dans un cycle infernal pour le reste de sa vie !



Le plus petit montant à verser mensuellement est à 7000 f. Juste pour entretenir quelques ampoules et une petite télévision à l'occasion.



A la fin de chaque mois, même s'il te reste de l'énergie à consommer, le couperet tombe et ton compteur est remis à zéro!



Et si le client par exemple, n'a pas les moyens pour acheter du courant pour le mois de janvier 2020 et se pointe au mois d'avril à Richard Roll à des dizaines de kilomètres de Gnith pour se procurer le jus, il devra payer tous les mois restés sans....courant, c'est-à-dire, janvier, février et mars (7000 x 3, soit 21.000 f CFA), avant d'avoir la possibilité d'en acheter (7000 fcfa) pour le mois en cours ! Une véritable arnaque sous la barbe des autorités étatiques et locales à la limite complices au premier degré du supplice de leurs mandants dans le désarrois total.



Oui "Lak faye, Lakoul faye" par force ou retourner dans les ténèbres!



Pire, ce sont les populations de Diokhor Kaw, de Ndieumeul, de Nder et des autres villages qui se cotisent mensuellement pour payer l'éclairage public avec le même système sans un centime de la mairie!



Le compteur de l'éclairage public du village de Ndieumeul ( la terre natale de votre serviteur) qui était déréglé depuis plusieurs mois et qui consommait 7000 f par....5 jours vient d'être résilié aujourdhui même par les populations qui n'en pouvaient plus, mais sans avoir avoir payé la somme de ....34.000 f CFA pour casser la chaîne de l'esclavage énergétique !



Et hélas, c'est dans ce contexte que le Président de la République( est-il vraiment informé de la situation réelle) nous parle d'accès universel aux services sociaux de base dont l'énergie à l'horizon 2025 ! Sacré Sénégal !



En menant mes investigations sur le terrain, j'ai fini par comprendre pour les populations de Diokhor Tack, de Thiekene et de Teuss ont dit niet à ce système d'arnaque malgré l'installation déjà de toutes les infrastructures par ladite société et réclament le système "Woyafal" plus équitable dans un Sénégal pour TOUS.



Dans tous les cas, nous lançons un appel citoyen au Président de la République et au Ministre Makhtar Cissé du terroir et patron du petrole et du gaz du pays (hic), pour soulager sans démagogie la souffrance de ses populations du walo, abandonnées à elles mêmes dans la soif au bord de leur lac de Guiers et encore dans les ténèbres avec quelques lueurs épisodiques à la charge de leurs faibles revenus dans leur écrasante majorite de braves cultivateurs.



Telle est la réalité des profondeurs du Sénégal, du moins dans mon terroir à moi. Que Dieu nous préserve nous tous. Amen.



As Babacar Gueye

Fils du Walo Walo.