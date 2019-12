Électrification rurale / Abdou Ndiaye (Apr-Keur Maba) rappelle à la société civile que « le Sénégal ne se limite pas à Dakar et Thiès ».

Profitant de la clôture de sa tournée en cette période de récoltes dans le monde rural et plus précisément dans le Ndoucoumane, Abdou Ndiaye n'a pas manqué de faire un plaidoyer en faveur des paysans qui, dit-il, ont aussi besoin d'avoir de l'électricité comme tout le monde". Se félicitant de la décision de l'État du Sénégal et de la Senelec de mettre terme à sa subvention au bénéfice des grands consommateurs, le leader politique Apériste de Keur Maba Diakhou a dénoncé " la démarche politicienne de la société civile qui prévoit de marcher vendredi" non sans accuser ses membres de rouler pour des financements étrangers. " Il est temps de rappeler à cette société civile que le Sénégal ne s'arrête pas aux villes et surtout pas entre Dakar et Thiès. Le monde rural a besoin de quitter l'obscurité, d'avoir aussi de l'électricité. Leurs manifestations à répétition ne visent qu'à obtenir ou à légitimer ces fortes sommes d'argent ".



Dans sa politique d'électrification de tout le Sénégal, l'Etat a besoin de renoncer à certains sacrifices, confie Abdou Ndiaye. "Dans aucun pays au monde , l'électricité est aussi fortement subventionnée. Et cet argent qui servait, en partie, à soulager des entreprises de forte consommation et les barons, pourra être investi ailleurs surtout qui leur sont envoyées par des lobbies étrangers ". Il s'offusquera, pour conclure, de la décision prise de marcher vendredi, par ces derniers, au niveau de la place de l'indépendance et estime que le ministère de l'intérieur saura rester intraitable.