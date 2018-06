Électrification à Missirah : Une machine de 230 volts alimente 50 foyers

Le village de Missirah, situé dans la partie Sud a accueilli un projet d’électrification portée par la Société Blu Power. Cette population rurale a pu bénéficier de l'installations d’une machine avec une capacité de 230 volts et d'une batterie qui peut tenir à long terme. Pour le chargé du projet Olivier Katz, il a fallu créer un contrôleur permettant d’optimiser de façon optimale pour assurer la distribution en électricité dans ce village de Casamance.



Grâce à une machine d’une durée de vie de 25 ans et une batterie qui peut durer plus de 6 ans, 50 foyers bénéficient désormais de toutes les commodités qu’ont les populations urbaines avec de l’électricité 24H/24 et un système de sécurité moderne. A cet effet, les câbles ont été placés au niveau sous-terrain pour la protection les villageois mais aussi pour préserver le cadre de vie.



De l’avis du représentant de la société israélienne d’électricité au Sénégal Blu Power, c’est à partir de la connaissance des réalités socio-culturelles, qu'ils ont pu former sur place des techniciens pouvant répondre aux demandes des populations et faire ainsi de ce projet un franc succès. A l’en croire, ce village est renommé "petite Paris" par les populations.