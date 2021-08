Électricité dans des zones périurbaines et rurales : 25.000 compteurs remplacés, 819 km de circuit linéaire de réseaux 30 KV construits et 75.000 compteurs à prépaiement posés. (Rapport)

Dans le but d’accroître l’accès à l’électricité des populations dans les zones périurbaines et rurales, le projet PAMACEL est mis en marche. Il est initié par le Gouvernement sénégalais à l’horizon 2025.

Le rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats, a établi que l‘exécution physique des travaux de construction de réseaux de distribution n’est pas encore effective.



Cependant, la quasi-totalité des acquisitions prévues sont attribuées et les biens livrés pour la plupart. Pour le marché des travaux, le rapport d’évaluation des offres est en cours de révision suivant les observations de la Banque sur la première version. Le marché des travaux est attribué et signé depuis mi-janvier 2021 et les travaux ont démarré sur le terrain en début février 2021. Cette situation explique le fait que l’exécution du projet ait une note beaucoup plus faible qu’à la dernière mission.



Les acquisitions prévues sont presque toutes achevées et les travaux de construction des réseaux sont en cours. Le processus d’acquisition du marché des travaux a été un peu retardé du fait de la pandémie Covid-19, mais à présent tout est dans l’ordre.

Le taux de décaissement du prêt très faible s’améliorera dès que le marché des travaux sera attribué et mis en exécution.



Cet objectif sera atteint à la fin de la réalisation du projet en 2022 en jonction avec d’autres projets en cours dans le pays.



Un probable dépassement de la date limite du dernier décaissement des ressources de la Banque Africaine de Développement est fixée pour le 31décembre 2022 du fait des perturbations de calendrier liées à la Covid-19.



Néanmoins, un suivi régulier des travaux de construction de réseaux devra se faire pour s’assurer que les entreprises vont respecter les délais contractuels.



En effet, le rapport a informé que l’étendue du système de distribution est renforcé avec 786 nouvelles localités électrifiées et 75.000 nouveaux clients raccordés. En outre, le raccordement des nouveaux clients et localités va démarrer dès que les travaux de construction de réseaux seront effectifs. 25.000 compteurs sont remplacés, 819 km de circuit linéaire de réseaux 30 KV construits et 75.000 compteurs à prépaiement posés.



La fiabilité, l’efficacité et la qualité du service de l’électricité sont améliorées. C’est ce qui explique un taux de perte globale sur le réseau dans la zone du projet estimé à 23%.