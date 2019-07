Électricité / Site de Diamniadio / Kounoune : 129 milliards débloqués pour sécuriser le système sur 2 postes électriques.

La Senelec, avec son directeur général, était à Diamniadio en compagnie de son partenaire financier Vinci Énergies pour visiter les deux postes destinés à la sécurisation du système électrique. Le projet de construction des postes qui a, selon les propos du chef de projet, subi certes des arrêts à cause des contestations des populations environnantes pour leur indemnisation, est contractuellement en avance de six (6) mois sur le délai. Le DG de la Senelec, Papa Demba Bitèye, a manifesté sa volonté à travers sa direction "d'augmenter la capacité de résilience, à sécuriser le système par rapport aux aléas et aux impacts négatifs". Papa Demba Bitèye de continuer en rappelant que l'amélioration de la qualité de service sera augmentée et aussi que ce projet innovant va voir la construction d'un nouveau "Datacenter" que la Senelec va posséder.