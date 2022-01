Élections territoriales : Sa Majesté Sibiloumbaye Diédhiou appelle les candidats à l’apaisement et à la non-violence

C’est dans une vidéo qui a fait le tour de la toile que Sa Majesté Sibiloumbaye Diédhiou, roi de Bubajum Ayi, a lancé un message à l’endroit des politiciens et militants pour une campagne et une élection apaisée.

Accompagné de son porte-parole, Souleymane Diédhiou, Sa Majesté invite les politiques et leurs militants à organiser leurs meetings et caravanes sans faire recours à la violence. Car à l’en croire, le Sénégal est un pays de paix. « Ceux qui prônent la violence ou ceux qui seront à l’origine de bagarres durant la campagne, regretteront leurs pratiques. Donc j'invite tous les Sénégalais à prôner la paix, à faire leurs meetings ou caravane sans s’adonner à des provocations de tout genre », fait savoir le roi Sibiloumbaye Diédhiou depuis son palais royal à Oussouye.

Les violences de tous genres ont commencé à avoir de l'ampleur durant cette campagne électorale. Des faits qui ont poussé Sa Majesté à faire cette sortie à l'image des autres chefs religieux et coutumiers qui ont pris leur bâton de pèlerin pour parler aux hommes politiques.

Dimanche prochain, les électeurs se rendront aux urnes pour élire les maires et les présidents des conseils départementaux pour un mandat de cinq ans.