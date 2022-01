Élections territoriales : L'article L27 disqualifie les militaires et paramilitaires.

Les forces de sécurité et de défense ne voteront pas pour élire les maires et les conseils départementaux. C'est la direction générale des élections au ministère de l'Intérieur qui a donné l'information.



Dans un communiqué parcouru à Dakaractu, il est clairement écrit que conformément à l'article L.27 alinéa R.27 du code électoral les militaires et paramilitaires doivent être informés qu'ils ne sont pas concernés par les élections départementales et municipales du 23 juin 2022.