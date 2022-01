Élections territoriales : Benno s’adjuge 37 départements, Yewwi 5 et Wallu un seul.

Les dés sont jetés et les urnes ont définitivement livré leurs secrets pour ce qui étaient des élections territoriales du 23 Janvier 2022. Alors que les résultats sur l’ensemble du territoire national sont connus, Benno Bokk Yaakaar a produit une carte représentant les départements remportés par la majorité présidentielle BBY. Et il semble que cette dernière garde une emprise sur les 46 départements du pays. En effet, la coalition du président Macky Sall a raflé les 37. Elle est suivie de « Yewwi » qui engrange cinq (5) départements et Wallu Sénégal, un seul département à savoir celui de Diourbel...