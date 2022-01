Élections locales et départementales : Saint-Louis réceptionne son matériel électoral.

Le Préfet du Département de Saint-Louis a réceptionné un lot de matériel électoral destiné à l'organisation des élections locales et départementales du 23 janvier prochain à Saint-Louis.



Ce matériel électoral est composé d'urnes, de bulletins de vote, de fiches et d'encre et sera conditionné, avant d'être acheminé plus tard dans les 29 centres de vote que compte la commune de Saint-Louis.



« C'est un important lot de matériel électoral que nous avons réceptionné et celui-ci est destiné à l'organisation des élections municipales et départementales. En somme, on peut dire que la totalité des bulletins de vote concernant les listes en lice pour les élections locales a été réceptionnée. C'est une excellente chose en ce sens que cela nous permettra de travailler très rapidement au niveau du conditionnement dudit matériel électoral destiné à l'organisation des prochaines élections locales. Le matériel est venu à temps et donc nous nous sommes engagés à le conditionner afin d'être prêts le jour de scrutin pour organiser des élections sans problèmes », a souligné Modou Ndiaye, le Préfet du Département de Saint-Louis…