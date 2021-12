Élections locales et départementales : Le ministre de l’intérieur exhorte l’administration territoriale à ne ménager aucun effort pour la bonne tenue du scrutin.

L’administration territoriale ne ménagera aucun effort pour la bonne tenue du scrutin du 23 Janvier 2022 pour les élections locales et départementales. L’assurance est donnée par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Diome. Le ministre qui dit bien connaître les enjeux de ce scrutin, invite à cet effet l’administration territoriale à ne ménager aucun effort pour la réussite de ce scrutin prévu le 23 Janvier 2022.



« Le 23 Janvier 2022, notre administration territoriale, singulièrement les autorités administratives déconcentrées dans leurs circonscriptions respectives seront à la tâche pour l’organisation des élections municipales et départementales. Nous connaissons tous les enjeux qui s’attachent à l’organisation des scrutins, raison pour laquelle je les exhorte à ne ménager aucun effort pour le réussir. Je ne doute point comme à l’accoutumée que vous serez parfaitement à la hauteur de la tâche », a souligné le ministre.



Par ailleurs Félix Antoine Diome invite les forces de défense et de sécurité à ne baisser la garde devant quelque menace que ce soit. « Les statistiques publiées annuellement par la police montrent que la pression exercée sur les malfaiteurs de tout genre est permanente et assez dissuasive. Bien entendu, nous ne devons pas baisser la garde sur les menaces de tout genre parce qu’elles surgissent et se compliquent davantage », invitera le ministre à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de décoration des agents dudit ministère...