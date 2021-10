Élections locales et départementales : La République des valeurs dépose sa caution de 30 millions sous la bannière de la coalition RÉEWUM NGOR.

Conformément à l’article L-247 de la loi 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code Électoral, la coalition de REEWUM NGOR dirigée par l’ancien ministre de l’énergie Thierno Alassane Sall, a déposé sa caution de trente millions pour la participation de leurs listes aux élections locales et départementales.



« Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance le dépôt officiel de la caution qui s'élève à 30 000 000 FCFA, pour la participation des listes RÉEWUM NGOR aux élections municipales et départementales du 23 janvier 2022. Par conséquent, notre parti détient d’ores et déjà sa quittance, confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations », renseigne le communiqué de la dite coalition signé par la Cellule Finances et le Comité Électoral.



Le dépôt effectif, la coalition invite « l’ensemble des militants et sympathisants alliés à redoubler d’efforts dans le travail quotidien pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022... »