Élections locales de 2022 : Ces anciens «compagnons politiques» de Khalifa Sall qui ont rejoint BBY et mordu la poussière….

Le scrutin du dimanche 23 janvier 2022 a été déterminant à tous les niveaux. Ce sont d'interminables faits politiques qui sont scellés à chaque fois qu'on repense à l'issue de ses élections qui ne feront décidément que des heureux. Il y'a par ailleurs des maires déchus, malheureux qui n'ont pas vu leur souhait se concrétiser malgré leur alliance avec la coalition de la mouvance présidentielle.



L'ancien maire des Parcelles Assainies, celui de la Patte d’Oie, celui des Hlm et enfin celui de Fass/Gueule-Tapée/ Colobane, tous étaient des membres de la coalition Taxawu Dakar. Malheureusement, leur alliance avec Macky Sall n'a pas été "communément fructueuse".



Banda Diop, ex-maire de la Patte d’Oie avait officialisé son soutien au Président Macky Sall estimant avoir analysé des candidatures en compétition lors des élections présidentielles de 2019. Qui dit mieux que Macky Sall? s'était demandé Banda Diop pour donner un prétexte valable qui s'appuie sur la programme du président de la République. Il avait toutefois précisé qu'il ne rejoignait pas le parti de Macky Sall, mais soutenait juste sa candidature à travers son alliance avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Cette alliance intervient en effet, après avoir gelé ses activités au niveau de la coalition Taxawu Dakar en 2018 après qu'aussi, Soham El Wardini l'ait vaincu à la tête de la mairie de Dakar.



Banda Diop, malgré qu'il s'agrippe à la coalition présidentielle, n'a pu échapper à la fureur du Yewwi qui soutenait la candidature de Maïmouna Dièye, présidente des femmes de Pastef.



Dans la commune des Parcelles Assainies, une autre alliance qui a fait du bruit. C'est celle de Moussa Sy, ancien camarade de Khalifa Sall à Taxawu Dakar et qui mord également la poussière chez lui. En effet, il lui aura fallu, pour intégrer le camp présidentiel, de louer le plan Sénégal Émergent. Son déplacement "juteux" ne lui épargnait pas les nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. En effet, ces derniers se sont juste indignés de la volte-face de l'ex-maire des Parcelles Assainies.



Après son divorce avec Taxawu Dakar, Moussa Sy avait acté son entrée dans la mouvance présidentielle en investissant Macky Sall comme son candidat à la Présidentielle de 2019, magnifiant au passage le bilan élogieux du Président Macky Sall. Il cita ainsi, le Pse, le Pudc, la Couverture maladie universelle etc...

Quel a été son apport politique depuis son ralliement? Les résultats de ces élections locales récentes peuvent certainement répondre à cette question.



Tête de liste majoritaire de la coalition dirigée par Khalifa Sall, il était bien avant de devenir maire de Fass/Gueule-Tapée/ Colobane, un quasi inconnu du landernau politique. Ousmane Ndoye, même s'il est un sympathisant de l'Alliance des Forces de Progrès, de Moustapha Niasse, a été porté par Taxawu Dakar à la tête de la commune de Fass Gueule Tapée Colobane. Sa gestion municipale comme il le soutient, se fera avec une collaboration avec l'État central: "Je ne combats pas un État. Sinon je n'aurai pas pu réaliser des projets dans ma commune" revendique-il.



Même avec ce rapprochement avec le régime qui l'a investi pour faire face à Abdoul Aziz Paye de Yewwi Askan Wi, l'ex maire de Fass Gueule Tapee Colobane n'a pas pu se maintenir. Il va probablement analyser les facteurs qui ont concouru à sa chute malgré le 'soutien' de la grande coalition présidentielle.



Cependant, il est à noter que Alioune Ndoye à Dakar Plateau et Jean Baptiste Diouf à Grand-Dakar, sont les seuls 'lacheurs' de Khalifa Sall qui ont échappé à la furie de Yewwi Askan Wi...