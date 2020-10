Élections locales à Vélingara / Habib Sabaly, responsable départemental de Rewmi : « J’ai une double ambition… Je suis candidat pour la mairie et le Conseil départemental… »

« J’ai une double ambition pour Vélingara car je suis candidat pour la mairie et le Conseil départemental. Je vais travailler pour me positionner pour ces deux postes-là pour les prochaines locales. Pour ce choix tout dépendra des conclusions tirées des discussions que nous aurons avec les autres leaders dans le cadre d’une coalition. Et pour cela, cette alliance devra travailler pour l’alternance au niveau de la commune et pour la gestion du Conseil départemental », soutient-il lors du meeting de ralliement de Méta Baldé au parti Rewmi.



Méta Baldé est une ancienne alliée de Me Doudou Ndoye à Vélingara qui a décidé de rejoindre le parti d’Idrissa Seck (rewmi).



Dopé par l’arrivée de Méta Baldé, responsable politique avec ses militants et ancien membre de l’alliance « Jammoo » de Me Doudou Ndoye, le Rewmi consolide sa position dans ce département. Voilà peut-être toutes les raisons qui font croire que le Rewmi a revu ses ambitions à la hausse dans le département de Vélingara.



Aussi à en croire à M Sabaly, le parti Rewmi va dans les jours à venir relancer ses activités dans toutes les communes du département.