Dans la commune de Thiaré du département de Kaolack, l’entente entre alliés de la mouvance présidentielle est dans la bonne direction.



C’est le cas notamment de la coalition “MBourou ak Soow “ locale entre les leaders de l’APR et de Reew mi, respectivement Mouhamadou Bamba Mbodj et Babacar Sall. Les deux hommes préparent le scrutin municipal main dans la main à l’image de leurs ténors Macky Sall et Idrissa Seck.



Une initiative à laquelle adhèrent les représentants de l’AFP et du PRDS. C’est ainsi que le week-end passé, la mobilisation était de mise pour sensibiliser les populations à s’inscrire sur les listes électorales ouvertes dans le cadre de la révision exceptionnelle.



"Dans cette commune, l’entente entre alliés de BBY est exemplaire. Depuis le début du processus sous la houlette de Bamba Mbodj, nous travaillons à montrer aux populations l’image d’une coalition soudée autour de l’essentiel : renforcer la majorité électorale du président Macky Sall pour lui permettre de poursuivre les réalisations et les réformes à la tête du pays. Au plan local, le leadership du responsable de l’APR permet cette synergie", assure Babacar Sall de Rewmi.



Une dynamique unitaire que les responsables des autres partis alliés espèrent continuer à travers la désignation de Mouhamadou Bamba Mbodj au titre de tête de liste de la coalition pour le scrutin de janvier prochain, selon Mamadou Diao de l’AFP, à l’issue d’une rencontre d’informations...