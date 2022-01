Élections locales à Pikine Ouest : Cheikh Diop de Yewwi Askan Wi 'étrille' le maire sortant Pape Gorgui Ndong.

C'est un jeune homme politique déterminé, appartenant à la coalition Yewwi Askan Wi, qui a finalement éjecté le maire Pape Gorgui Ndong après 7 ans à la tête de la commune.



Dans cette partie de la banlieue, c'est la coalition de l'opposition YAW qui s'est emparée de la plus forte masse électorale qui revient naturellement à Cheikh Diop, tête de liste de la coalition qui est soutenue par Maguèye Seck, candidat à la ville de Pikine.



Dans le centre de vote de Kabirou Mbodj par exemple, les résultats dans le bureau de vote 1 mettent la coalition Yewwi Askan Wi devant avec 127 voix contre 60 pour Benno. Dans le bureau de vote numéro 3, Yewwi a 119 et Benno 71. Dans les bureaux de vote 4, 6 et 8, la coalition Yewwi Askan Wi totalise 325 voix contre 159 pour la coalition présidentielle qui avait à sa tête Pape Gorgui Ndong...