Élections locales à Kolda : « tout est fin prêt pour l’organisation des élections du dimanche 23 janvier… » (Diadia Dia, préfet)

« Les électeurs sont appelés à voter ce dimanche 23 janvier pour élire les maires et présidents de Conseil départemental. Et pour l’organisation des élections du dimanche 23 janvier 2022, tout est fin prêt à Kolda, comme sur l'ensemble du pays », précise Diadia Dia, le préfet de Kolda.

Le département de Kolda compte 266 bureaux de vote répartis dans 168 lieux de pour une population électorale de 98. 457.

D’ailleurs, les contrôleurs et superviseurs formés hier ont prêté serment au tribunal ce vendredi matin du 21 janvier. Ainsi, demain ils récupèreront leur matériel de bureau de vote avant de rallier leurs sièges respectifs.

Salif D. après avoir prêté serment, avance : « nous devons faire voter les citoyens en appliquant les règles issues de notre formation ? Et ce n’est pas pour rien que nous venons de prêter serment, car c’est du sérieux... »