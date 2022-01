Élections locales à Kaolack / Tout est fin prêt : Disponibilité du matériel électoral et répartition des mandataires des différentes coalitions.

Au sortir d'une tournée dans les différents centres et bureaux de vote de la région de Kaolack, le gouverneur Alioune Badara Mbengue a donné des assurances quant au bon fonctionnement du déroulement du scrutin de ce 23 janvier 2022.



Le chef de l’exécutif régional a effectué une visite au niveau des préfectures et centres de vote pour constater de visu la mise en place du dispositif. Et selon lui, tout est fin prêt.



Il a été dénombré dans la région 520 centres dont 1032 bureaux de vote.



Dans la commune de Kaolack, 129.681 électeurs vont voter dans 248 bureaux..