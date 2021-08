Élections locales à Kaolack / Serigne Mboup : « Si le président de la République souhaite m'investir... Ce serait quelque chose de très positif pour Kaolack »

Lors d'un point de presse à Kaolack, le candidat à la municipalité de la ville de Mbossé Madjiguène, a fait part de sa disponibilité à mettre en place une grande coalition pour briguer le suffrage des kaolackois.



À cet effet, Serigne Mboup n'écarte pas de s'allier avec la coalition Benno Bokk Yakaar et une bonne partie de l'opposition. "Si le président de la République souhaite m'investir et me permettre d'être accompagné des personnes avec qui je travaille et d'une partie de l'opposition, ce serait quelque chose de très positif pour Kaolack...", a-t-il déclaré.



Mr Mboup dira aussi que cette alternative permettra d'avoir des élections apaisées à Kaolack, et même de mettre en place une task force impressionnante à même de booster l'économie de la localité.



Concernant le secteur du transport, le président de la Chambre de Commerce de Kaolack organise aujourd'hui une rencontre avec les transporteurs, à la suite de l'accident mortel à Kaolack...