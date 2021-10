Élections locales à Kaolack : Mariama Sarr se prononce...

Sa gestion municipale contestée par une bonne partie de la population Kaolackoise, la maire Mariama Sarr n’y est pas allée par quatre chemins pour leur répondre. « Je suis dans le temps de l’action. On m’a confiée une tâche et c’est aux Kaolackois de me juger quand cette heure viendra », a laissé entendre la maire Mariama Sarr qui s’exprimait en marge de la préparation de la nuit du Gamou commémorant la naissance du prophète Mohamed (PSL).

Après avoir rappelé les initiatives de la municipalité pour les préparatifs de cette nuit, Mariama Sarr se dit être une militante disciplinée pour respecter le souhait du chef de l’État. « Nous sommes dans un parti et de surcroît, dans une coalition où le président est à la tête de ces deux entités politiques. Donc je n’ai d’oreilles que pour lui… ». Ainsi s’exprimait-elle sur les prochaines joutes électorales prévues en janvier 2022.