Élections locales à Kaolack / Badou Ndour : « Une parfaite représentativité des jeunes karimistes sur les listes est l'unique alternative pour gagner les élections... »

À Kaolack, les jeunes karimistes sont déterminés à jouer leur partition à l'occasion des élections locales.



Pour ce faire, ils ont décidé d'élever la voix afin que leurs préoccupations soient entendues et prises en charge par leur coalition ( Wallu Sénégal) et par ricochet le Parti démocratique sénégalais ( Pds).



" Nous investissons le terrain politique depuis des années, mais le constat est qu'il y a un manque de considération notoire. Alors, nous exigeons une réparation immédiate de ce préjudice. Les jeunes karimistes doivent être impliqués mais tel n'est pas le cas. Et pourtant, c'est nous qui assurons la massification à Kaolack", a déploré Badou Ndour, responsable jeune.



Poursuivant, M. Ndour de marteler : " Les jeunes du parti doivent aussi occuper une bonne position sur la liste de notre coalition à Kaolack. Et cela leur permettra de pouvoir briguer les suffrages des kaolackois et de devenir au moins des conseillers municipaux. La prise en charge de cette doléance est l'unique condition pour faire face à la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack".



Et de conclure : " Nous interpellons le président Abdoulaye Wade sur la requête de la jeunesse, notamment les jeunes karimistes. On a longtemps été laissés en rade et aujourd'hui c'est le moment de faire table rase pour que notre parti puisse gagner haut la main..."