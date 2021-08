Élections locales : Les leaders du CRD et de la coalition Jotna sonnent la mobilisation autour d'une grande coalition de l'opposition.

Les leaders des organisations membres du Congrès de la Renaissance Démocratique et de la Coalition Jotna sont convaincus que l'unité de l'opposition est la seule perspective crédible pour relever les défis du changement.



Il s'agit pour l'entité politique d'identifier le procédé par lequel battre les candidats de la majorité, d'installer de nouvelles équipes à la tête des collectivités territoriales en raison de l'échec patent de celles en place depuis 8 longues années, d'engager avec méthode les changements attendus par les populations pour réduire leurs souffrances, décourager Macky Sall dans ses tentatives feutrées de se lancer vers un 3ème mandat, tels sont, pour la coalition politique, les enjeux de l'heure.



En point de presse, ce 24 août, l'organisation a renseigné que la meilleure stratégie en vue des élections territoriales qui se profilent à l'horizon procède, en effet, de la construction d'une large coalition de grand rassemblement, sans exclusion, dans laquelle chacun peut trouver sa place pour contribuer à la victoire et qui respecte la dignité de chaque partie prenante.



Croyant fermement à la possibilité de cette union des acteurs politiques de l'opposition, les leaders du CRD et de la coalition Jotna espèrent pouvoir compter sur l'engagement dans cette direction de chaque parti politique, de chaque organisation citoyenne, de chaque bonne volonté préoccupés par la situation du Sénégal et des collectivités territoriales.



Ainsi, la coalition invite ses sympathisants et soutiens à se mettre ensemble, à l'intérieur de chaque circonscription électorale dans la solidarité pour constituer des équipes inclusives en vue de se donner toutes les chances de battre les candidats du pouvoir le 23 janvier 2022 à l'image de ce qui se fait à Thiès, à Malem Hodar, Dakar, Tambacounda et dans plusieurs autres localités du pays et qui se poursuivra dans les jours et semaines à venir.



Le CRD et la coalition Jotna regroupent des partis et mouvements tels que Taxaw Tem, Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), Tekki, la République des Valeurs, LD Debout, Label Sénégal, Ensemble, Leneen Ak Nieneen, ADD, ADD Garap, AFAP, And Defar Sunu Senegal, ANDS et MEEB, Bloc pour la Démocratie et la Solidarité, Def Sa Wareef, Defar Senegal Authentique, Galaxie Communautaire, Liggueyal Senegal, Mouvement Takku Ligguey/Le Changement, MPS Faxas, parti Deuggu, Parti pour l'Action Citoyenne, Parti Teranga Senegal, Pencul Senegal, PRDS, TS 19-24.