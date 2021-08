Élections locales : Le PDS à l'assaut des collectivités territoriales.

Le parti démocratique sénégalais prépare activement les prochaines élections locales. C'est dans ce sens que le parti a lancé, ce dimanche, le programme préparatoire des opérations de vente de cartes membres et de renouvellement des structures du parti.



"L'objectif de ce processus c'est d'amener les superviseurs répartis sur toute l'étendue du territoire national, dans les 46 départements que compte le pays, à mieux comprendre leur mission pour bien assurer les tâches de placement de vente de cartes et de renouvellement des structures", dira le porte-parole du PDS, Doudou Wade, qui rappelle que le Parti démocratique Sénégalais est un parti d'unité et d'action, et de ce point de vue, aucune coalition n'est écartée pour balayer le régime de Macky Sall. Le parti était en conclave à Dakar avec les 53 superviseurs issus des zones les plus reculées, la Casamance, Kédougou et Tamba et le travail va se poursuivre avec d'autres groupes venus des autres départements du pays...