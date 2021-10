Élections locales 2022 : Les partis politiques invités à déposer la version électronique de la maquette de leur bulletin de vote à la direction générale des élections

Le Directeur général des Élections informe que pour les besoins de centralisation, en vue de l'édition des bulletins de vote pour les élections territoriales du 23 janvier 2022, les partis politiques, coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes peuvent déposer la version électronique de la maquette de leur bulletin de vote (clé USB ou CD) au niveau de la Direction générale des Élections.



Ce dépôt de la version électronique, informe la DGE, doit être accompagné d'une lettre spécifiant les communes, Villes ou Départements où le bulletin de vote doit être utilisé.



Cette lettre est signée par le responsable habilité du parti, de la coalition de partis ou de l'entité indépendante et déposée, par une personne dument mandatée, à la Direction générale des Élections au plus tard le 03 novembre 2021.