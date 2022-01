Élections locales 2022 : Les grandes lignes de la carte électorale de Saint-Louis.

Dans la région de Saint-Louis, ce sont au total, 540 370 électeurs qui sont attendus devant les urnes, ce dimanche 23 janvier 2022. Cette population est répartie entre 491 centres de vote pour les 3 départements que compte la région de Saint-Louis.



Le département de Dagana concentre 158 lieux de vote pour 1.40.647 électeurs et compte 322 bureaux de vote.



Celui de Podor renferme, au niveau départemental, le plus grand nombre d’électeurs avec 234.050 personnes légalement inscrites. Pour ces électeurs, 243 lieux de vote regroupant 499 bureaux de vote ont été installés.



Saint-Louis ferme la marche, parmi les 3 départements de cette région Nord. Avec ses 165 673 électeurs inscrits au fichier qui sont attendus dans les 90 Bv avec 324 bureaux de vote installés.



Dans la ville éponyme, l’on dénombre cependant la concentration de plus de 119.775 électeurs répartis dans 216 bureaux de vote.



En définitive, l’on peut retenir que ce sont, globalement, quelques 1.145 bureaux qui ont été aménagés pour accueillir les électeurs et leur permettre d’exprimer leur choix.