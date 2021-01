Le citoyen président de Synergie Républicaine (SR) a décidé de s'impliquer davantage dans son fief politique, la cité du rail et sa périphérie.



En effet, après avoir réhabilité, équipé certaines structures scolaires de la ville de Thiès, comme l'annexe du lycée Malick Sy, Mohatmed Moustapha Diagne est revenu pour doter des établissements de matériel et fournitures scolaires ce jeudi 07 janvier 2021.



Ainsi, l'école Moda Kane de la Cité Lamy, le Collège de Hersent, le Collège Sam Pathé et le Collège Diamaguène ont reçu un important lot de matériel composé d'imprimantes, de dictionnaires, de cahiers etc... conformément à la volonté du chef de l'État, qui a demandé à ses alliés de se rapprocher davantage de leurs communauté, et selon, M. Diagne "se rapprocher des communautés veut simplement dire leur être utile".



Partout où la délégation est passée ce sont des parents, des chefs d'établissement qui ont exprimé toutes leurs satisfactions et leurs reconnaissance", à ce digne fils de Thiès, qui est toujours aux côtés de sa communauté".



Après l'éducation, la Synergie républicaine compte appuyer les femmes et les jeunes en leur permettant d'être financièrement autonomes. L'ensemble de ces interventions se justifie par "mon attachement pour ma ville.Thiès nous a tout offert, nous devons tout lui rendre et nous avons des ambitions pour notre ville qui sont très claires. Notre ambition est de confisquer le leadership local."