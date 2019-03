Élections législatives israéliennes : L'ambassadeur Roï Rosenblit a sacrifié au vote à la chancellerie sise à Dakar

Les diplomates israéliens en mission à l'étranger ont procédé ce 28 mars à la désignation des représentants du parlement juif, la Knesset.

À Dakar, le vote s'est déroulé dans le calme et la quiétude à la chancellerie d'Israël sise à la place de l'Indépendance.

Ces israéliens en mission en dehors de leur territoire sont autorisés par une loi à anticiper au vote 2 semaines avant la tenue générale du scrutin prévu le 9 avril prochain. Selon l'ambassadeur de l'Etat juif au Sénégal, Roï Rosenblit, la sécurité, l'économie et les relations étrangères sont les principaux défis à relever. Cependant, l'issue du scrutin ne changera pas grand chose dans les relations entre le Sénégal et Israël. 120 sièges sont à pourvoir au parlement juif. Au total, 47 partis se disputeront les suffrages, ceux qui détiendront la majorité des sièges de la Knesset, auront le privilège de former un nouveau gouvernement.