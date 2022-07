Élections législatives du 31 juillet 2022 : la circulation inter-région sera interdite à partir de samedi minuit.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, a pris un arrêté portant interdiction temporaire de circuler de région à région.



En effet, pour des raisons de sécurité, il est interdit de circuler de région à région à partir de ce samedi 30 juillet à 00h jusqu'au dimanche 31 juillet à 00h.



Cependant, précise le communiqué, les présidents des institutions, les ministres et secrétaires d'État, les ambassadeurs, les magistrats et les greffiers, les députés, les militaires et les personnels de santé ne sont pas concernés par cette mesure.