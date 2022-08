Élections législatives, affaire Mancabou, 3ème mandat - Guy en rajoute une couche : « le rejet du peuple sénégalais prouve que malgré les magouilles du président Macky Sall, il a.… »

Quelques semaines après les élections législatives, le nouveau député de la coalition Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna a fait sa première sortie en conférence de presse aujourd'hui, au siège du FRAPP en dénonçant les morts et les maltraitances dont des activistes et hommes politiques sont victimes.



Prenant l’exemple de François Mancabou, il a accusé Macky Sall de l’avoir « fait tuer juste pour salir ou détruire un adversaire politique. »



« Macky Sall, range ton épée avec laquelle tu as assassiné François Mancabou, Alexis Abdoulaye Diatta, Idrissa Goudiaby, nos 14 martyrs de mars 2021...et n'oublie jamais : qui tue par l'épée périra par l'épée », at-il averti.



Il terminera par reconnaître que le président Ousmane Sonko sera leur candidat en 2024 et le 5 ème président du Sénégal. Mais aussi, il affirme que le président Macky Sall fera tout son possible pour être candidat..., c'est pourquoi il appelle à la jeunesse à la remobilisation et d'aller déposer et récupérer leur carte d'électeur avec les prochaines échéances électorales...