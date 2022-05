Élections législatives 2022 : Abdoulaye Daouda Diallo et Cie collectent 90.623 parrains dans le département de Podor.

Le compte à rebours des élections législatives du 31 juillet 2022 est lancé depuis la publication de la Direction générale des élections (Dge).



Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Podor se sont lancés dans la foulée et se disent prêts à donner la majorité à l’Assemblée nationale au président de la République lors des prochaines échéances, prévues le 31 juillet.



À la tête du département de Podor, Abdoulaye Daouda Diallo et certains responsables se sont mobilisés pour collecter le maximum de parrainage dans le département de Podor.



Mamadou Dia, le président du Conseil départemental de Podor estime que ce résultat est le fruit d'un travail abattu par le coordonnateur Départemental Abdoulaye Daouda Diallo, y compris certains responsables.

"Nous restons concentrés sur l'essentiel. Pour le moment, nous avons collecté plus de 90.623 parrains dans le département de Podor, mais nous continuons à travailler davantage pour atteindre le cap avant le scrutin", a expliqué Mamadou Dia.



Dans une salle pleine à craquer, les partisans et sympathisants venus de Podor ont réitéré leur engagement à accompagner le président Sall. Mais aussi à continuer le travail de terrain pour une large victoire de Bby aux élections législatives du 31 Juillet 2022.



L'objectif visé pour cette année est d'atteindre la barre des 100.000 parrains, nous fait savoir Rouguiyatou Ly, députée à l'Assemblée nationale. "Nous n'avons peur d'affronter personne, certes nous avons collecté un lot de 90.623, mais nous allons continuer la collecte jusqu'à 100.000 parrains avant la fin de cette semaine et c'est ça notre objectif", a expliqué l'honorable députée.