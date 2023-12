Élections en RDC : un observateur belge se jette du 12e étage de son hôtel

Selon l'Agence Congolaise de Presse (ACP), un expert informatique belge déployé dans la cadre de la mission d'observation des élections générales en République Démocratique du Congo (RDC), se serait jeté du 12 ème étage de son hôtel, dans la nuit du samedi au dimanche vers 3h du matin. Selon des temoins, "c'est vers 03h (locales) que ce monsieur s'est jeté dans le vide après une conversation téléphonique.



Il est mort sur le coup", a soutenu un occupant de l'hôtel Hilton de Kinshasa, qui était en ce moment dans le bar.

D'après un autre témoignage anonyme, "l'homme décédé était un expert informaticien de nationalité belge qui était retenu dans le cadre de la mission d'observation des élections de l'UE en RDC", affirme un diplomate européen.



Deux sources diplomatiques européennes à Kinshasa privilégient "l'hypothèse d'un suicide".

La parquet congolais a ouvert une enquête ce dimanche pour déterminer s'il s'agit d'un crime ou d'un suicide.

Car, "avant de se jeter dans le vide, le belge avait laissé un message vocal à sa fille", indique une source proche de l'enquête.



Pour rappel, la République démocratique du Congo (RDC) organise des élections pour élire son prochain président, les députés nationaux et proviciaux et les conseillers communaux. Ayant débuté le mercredi 20 décembre, elles se sont poursuivis jusqu'au jeudi 21 décembre à cause de disfonctionnements survenus dans certaines localités du pays.