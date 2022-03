Elections du directeur Général de l’OIT : la date arrêtée au 25 Mars 2022, le Sénégal soutient le candidat Sud-africain.

Le conseil d’administration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) passera aux élections du directeur général de l’OIT ce 25 Mars 2022 lors de la 344 ème session du Conseil d’administration.

Un mandat qui débutera le 1er octobre 2022 pour le candidat vainqueur.



Pour rappel, en acceptant sa nomination, le candidat nommé au poste de Directeur général doit renoncer à tout revenu, don ou allocation et se désengager de toute participation ou de tout intérêt financier pouvant affecter, ou pouvant être perçu comme affectant, l’objectivité ou l’indépendance de la personne nommée; en outre, il devra se plier à la procédure de déclaration des intérêts financiers prévue par les règles internes du BIT avec la majorité requise pour être élu.



Procédures de l’élection



Pour être élu, rappelons que tout candidat doit recueillir les suffrages de plus de la moitié des membres du Conseil ayant le droit de vote.



Les candidats sont entendus lors d’audiences tenues avant l’élection dans le cadre d’une séance privée du Conseil d’administration. L’ordre d’apparition des candidats aux audiences fait l’objet d’un tirage au sort par le Président du Conseil d’administration, et les candidats sont informés de la date et de l’heure approximative de leur passage une semaine au moins avant l’audience.



Chaque candidat est entendu individuellement; il est invité à faire un exposé au Conseil d’administration, après quoi il doit répondre aux questions posées par le Conseil d’administration. Le temps alloué au candidat pour son exposé et pour la séance de questions-réponses sera fixé par le bureau du Conseil. Le temps imparti sera le même pour tous les candidats.



À la date fixée pour l’élection, il est procédé à autant de scrutins que nécessaire pour déterminer celui des candidats qui réunit la majorité requise.



À chaque tour de scrutin, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé. Si deux ou plusieurs candidats reçoivent simultanément le plus petit nombre de voix, ils sont ensemble éliminés.



Si, lors du tour opposant les deux candidats restants, ils recueillent le même nombre de voix, et si un nouveau tour de scrutin ne permet pas de les départager, ou encore si le dernier candidat qui reste n’obtient pas la majorité requise lors du tour de scrutin où son nom est soumis au Conseil pour un vote final, le Conseil peut reporter l’élection à une date ultérieure et fixer librement à cet effet un nouveau délai pour le dépôt des candidatures.



Greg Vines de l’Australie, Gilbert F. Houngbo du Togo, Mthunzi Mdwaba de l’Afrique du Sud, Muriel Pénicaud de la France et Kang Kyung-wha de la république de Corée sont les cinq (5) candidats retenus qui visent le fauteuil de la direction générale de l’OIT. Pour l’heure, le Sénégal non représenté compte selon des sondages soutenir le candidat de l’Afrique du Sud M.Mdwaba.