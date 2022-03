Élections du bureau municipal / Ahmed Aïdara ferré à Guédiawaye : Benno, Wallu et Guem Sa Bop raflent la mise… Yewwi Askan Wi sauvée par le droit d’aînesse

La mise sur pied du bureau municipal dans la ville de Guédiawaye s’est déroulée ce mercredi à l’hôtel de ville en présence du préfet du département et de tous les conseillers municipaux. Un véritable marathon qui a débuté à 10 heures sous la supervision du préfet du département et qui va se poursuivre jusque tard dans la nuit.

Quatre vingt six conseillers se sont succédés pour élire les 14 conseillers devant composer le bureau que l’actuel maire Ahmed Aïdara va diriger.

Le premier adjoint se trouve être Cheikh Sarr, qui avait été élu lors de l’installation qui n’a pas été achevée et durant laquelle, plusieurs malentendus avaient plombé l’achèvement de la procédure de vote. C’est donc ce mercredi que l’ancien maire et membre de Benno Bokk Yakaar a été officiellement installé 1er adjoint au maire, suivie de la socialiste, Aïda Sow Diawara.

La troisième position au niveau du bureau municipal reviendra à Ndiogou Malick Dieng de la coalition Wallu, Fama Diakhaté membre de la coalition Guem Sa Bopp, soutenue par la coalition Benno Bokk Yakaar est élue 4ème adjointe avec 46 voix contre 40 pour Rokhaya Guèye de la coalition Yewwi Askan Wi. Sada Sall de Benno Bokk Yakaar avec 46 voix devient le 5ème adjoint suivi successivement de Awa Sow et de Racine Bâ de la même coalition.



Le poste du 8ème adjoint doit normalement revenir à une femme si on suit la logique de la parité. C’est ainsi que Fatoumata Sy et Aminata Souaré postulent respectivement pour la coalition Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Le vote a été repris 3 fois et par conséquent, c’est le droit d’aînesse qui doit être interrogé pour départager les deux postulantes. Ainsi, Aminata Souaré de Yewwi Askan wi devient la huitième adjointe au maire. La coalition Benno Bokk Yakaar revient à la 9ème et 10e place avant Moulaye Camara de la coalition And Nawlé qui obtient 45 voix contre 33 pour le candidat de Yewwi Askan Wi. Il y a eu par ailleurs 8 bulletins nuls sur les 86 votants. Ce qui conduit le candidat de And Nawlé à la 11ème place dans le bureau municipal.