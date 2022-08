Elections des HCCT : And Jëf / Pads annonce sa participation…

Contrairement à une bonne partie de l’opposition sénégalaise, And-Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme va participer aux élections des hauts conseillers des collectivités territoriales.



Dans un communiqué signé et rendu public par la secrétaire nationale chargée des élections du parti, le parti dirigé par Mamadou Diop Decroix a annoncé le dépôt des dossiers de déclaration de candidature effectué les 14 août dernier pour ces élections qui se tiendront le 04 septembre prochain.



Rappelons que l’inter-coalition Yewwi–Wallu avait dénoncé cette institution qu’elle juge budgétivore, se démarque de ses prochaines élections et compte à l’assemblée, proposer une loi pour sa dissolution.