Élections départementales à Kaolack: Après la sortie de Ahmed Youssouf Bengelloune, les mandataires de Bby persistent et félicitent Pape Demba Bitèye.

Le démenti du candidat de « And Nawlé » dans le département de Kaolack concernant les résultats provisoires qui seraient favorables à Pape Demba Bitèye, n'aura aucun effet sur la détermination des mandataires de la coalition « Benno Bokk Yakaar ».



Le communiqué qu'ils ont envoyé et qui a été lu à Dakaractu qui est une sorte de « lanterne » pour rétablir, disent-ils, les faits. « Après la compilation des résultats des élections locales du 23 janvier 2022, les mandataires de la Coalition Benno Bokk Yaakar constatent la victoire de ladite Coalition dans 12 des 14 communes du Département de Kaolack pour le scrutin départemental et la victoire de la liste de la coalition Benno Bokk Yaakar dans le Dpt de Kaolack ».



Fort de ce constat, ils ont tenu à féliciter leur candidat. « Les mandataires de la coalition Benno Bokk Yaakar félicitent Monsieur Pape Mademba Biteye qui est élu Président du Conseil départemental de Kaolack et remercient toute la population du département de Kaolack ».