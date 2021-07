Élections de janvier 2022 : La CENA créé la CEDA de Keur Massar et se dit prête pour l’organisation de ces joutes.

À six mois des joutes électorales des territoires, la commission électorale nationale autonome (CENA) s'apprête, avec l'ensemble de ses démembrements présents dans les quarante-six (46) départements du pays, à assurer le contrôle et la supervision des différentes opérations liées au scrutin, lit-on dans un communiqué de la commission envoyé à la rédaction.



Selon l’article L.5 du code électoral, « La CENA contrôle et supervise l'ensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. » C’est ainsi qu’elle a réactivé les quarante-cinq commissions électorales départementales (CÉDA) déjà existantes et pris les arrêtés de nomination des membres et des personnels en service dans ces structures.



Avec la création d’un nouveau département dans la région de Dakar, la CENA a créé une nouvelle CEDA dans le nouveau département de Keur Massar, dans la région de Dakar, et prévu tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de cette structure.



Cependant, le communiqué précise que la CENA est prête à accompagner, en le contrôlant et en le supervisant, l'ensemble du processus électoral.