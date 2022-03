Élections à la Chambre des métiers de Kolda : El Hadj Ndiaye, le candidat de « Bamtaré artisanat », étale ses ambitions.

Candidat à la tête de la Chambre de métiers, El Hadj Ndiaye sous couvert de la liste « Bamtaré artisanat », étale ses ambitions. Ainsi, il a confié au micro de Dakaractu/Kolda, ses projets pour la chambre de métiers et appelle à voter sa liste, tout en taclant le candidat sortant.

Monsieur Ndiaye, pour rappel, est un ex président de la chambre des métiers qui souhaite revenir aux affaires avec de nouvelles orientations pour développer le secteur. Pour le scrutin qui se tiendra ce dimanche 27 mars 2022, il y a cinq candidats en lice pour un seul poste.

À en croire El Hadj Ndiaye, « je suis candidat car je n’ai pas achevé les programmes que j’avais entamés à l’époque. Mais celui qui m’a remplacé n’a pas continué ces programmes et n’a rien entrepris pour faire avancer la chambre des métiers. » D’ailleurs, il précise : « ma candidature est une demande des artisans qui n’ont pas été satisfaits de la gestion de l’actuel président. »

Dans la foulée, il soutient que « dans tous les trois départements, les artisans ont demandé à ce que je revienne aux affaires. Ces derniers estiment que leurs voix ont été trahies puisque leurs préoccupations n’ont pas été prise en charge. C’est pourquoi, ils sont prêts à m’accompagner afin de gagner ces élections pour le rayonnement du secteur. Et notre campagne électorale nous a rassuré, car les artisans sont convaincus par notre programme. »

Dans la même foulée, il lance un appel : « j’invite mes collègues à faire un choix de programme et non népotique. Et je pense que mon programme touche toute la classe artisanale. C’est pourquoi, mon équipe et moi allons œuvrer pour l’intérêt des artisans de Kolda. Et voter « Bamtaré artisans » c’est voter la liste de la cohérence… »

En ce sens, le programme de cette liste s’inscrit dans la promotion du développement des entreprises artisanales, l’accompagnement de l’artisan dans sa vie professionnelle, la création d’entreprises, entre autres...