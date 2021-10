Élections Territoriales de janvier 2022 : les partis et mouvements écologiques du Sénégal se retrouvent autour d’une Coalition

Les partis et mouvements écologiques du Sénégal se sont regroupés autour de la coalition, «Alternative, Les Verts», pour les élections locales de janvier 2022. Cette nouvelle coalition qui a été lancée, vendredi dernier, à la maison du pêcheur sise à côté de la mosquée de la Divinité de Ouakam, regroupe une dizaine de partis et mouvements écologiques, dont le Rassemblement des Écologistes du Sénégal (RES, les Verts), Naatal Sénégal, l’Alliance des Verts (Adv) et l’Alliance des Écologistes du Sénégal (ADES) entre autres. « Ces partis et mouvements écologistes ont minutieusement travaillé pour l’avènement de cette coalition dont la naissance est toute naturelle, car ils partagent la Doctrine des Verts Mondiaux et de l’Écologie Politique », explique Baye Salla Mar, Président de l’Alliance des écologistes du Sénégal (Ades). Et qu’ « avec l’urgence écologique, notre tour est venu de jouer un rôle primordial dans le landerneau politique sénégalais. Tout ce sur quoi nous alertions, est sous nos yeux et s’impose de plus en plus dans l’agenda de tous, gouvernants comme gouvernés », dira-t-il. Mamadou Berthé, Secrétaire Général du Rassemblement des écologistes du Sénégal (Res, Les verts) a pour sa part, annoncé un grand retour des écologistes. «On a créé cette coalition pour appuyer les populations sur les questions liées à l’environnement, l’élevage, la pêche, l’agriculture », dira Mamadou Berthé qui a longuement insisté sur les problèmes internes qui avaient conduit à l’éclatement, à l’époque, des forces écologistes.