Élections Locales : Le président Macky Sall porte son choix sur Aminata Assome Diatta pour la commune de Keur Massar Nord.

Pour les prochaines élections locales, le président Macky Sall dévoile petit à petit ses choix sur les candidats qui vont porter les couleurs de la coalition majoritaire dans les différentes collectivités.



En effet, après le choix porté sur Abdoulaye Diouf Sarr pour la conquête de la ville de Dakar, le chef de la coalition BBY a désigné le ministre du commerce et des Pme, Aminata Assome Diatta, comme candidat de BBY à la mairie de Keur Massar Nord.



"Le Président de la République, son Excellence Macky Sall a porté son choix sur ma personne. Il m'a choisie pour conduire la liste de Benno bokk Yakaar dans la commune de Keur Massar Nord. Je veux ici, lui dire merci du fond du cœur. Merci pour cette marque de considération et de confiance qui m’honore", se réjouit le ministre du commerce dans un communiqué.



Aminata Assome Diatta qui dit mesurer l'ampleur de la mission qui lui est confiée, appelle à la mobilisation de tous les militants pour gagner largement au soir du 23 Janvier 2022. "Je mesure à l'instant, l'ampleur de la mission et la responsabilité qui sera la mienne. Le grand défi à relever est celui de réussir la mobilisation des massaroises et des massarois et de toute la majorité présidentielle de la coalition BBY autour du Président Macky Sall. C'est la raison pour laquelle, je lance un appel à nos frères et sœurs de l'Apr, à nos frères et sœurs de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je leur dis face à un tel enjeu, nous devons taire nos divergences, nous tendre la main, apaiser nos cœurs. Unis et forts nous vaincrons. Le triomphe au Soir du 23 Janvier est à notre portée! Unissons nous !", conclut Aminata Assome Diatta.