Élections Locales 2022 : Pape Diop (Bokk Gis-Gis) aspire à la paix et la non violence.

Caravane, meeting, porte-à-porte se poursuivent sur l'étendue du territoire national depuis l'ouverture de la campagne électorale de 2022.

La grande coalition Bokk Gis Gis dirigée par Pape Diop est allée elle aussi à la pêche aux voix pour faire adhérer le maximum d'électeurs à sa cause. Après Ouakam, Pape Diop a fait hier, le tour de certaines rues de Yoff pour battre campagne.



Mais cette fois-ci, sous forme de caravane de la paix. "Depuis des jours, nous avons noté des violences dans l'arène politique, qui ont causé beaucoup de dégâts et de blessés. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé de faire une caravane de la paix et surtout rendre visite aux guides religieux" a laissé entendre le candidat Pape Diop accompagné d'une forte délégation pour rendre visite au porte-parole de la communauté layène, Serigne Mouhamadou Lamine Laye.



Poursuivant son caravane, le leader de la coalition Bokk Gis-Gis s'est également rendu chez Serigne Ndiaga Sarr Laye, fils de Mame Rane Laye avant d'aller chez le Khalife général des Layènes pour recueillir des prières.



Enfin, le candidat a clôturé cette journée dédiée à la paix par des visites de courtoisie au niveau de Cambérène, chez Serigne Bassirou Thiaw ibn Serigne Abdoulaye Thiaw avant de retourner dans son fief, aux Almadies...