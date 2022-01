Élections Locales 2022 : Cheikh Omar Hanne propose son plan de développement local pour faire de Ndioum un carrefour d'échanges économiques.

« De par sa position géographique, Ndioum est un carrefour non loin de la Mauritanie. C'est pourquoi, je veux en faire un hub économique de l'Afrique occidentale, un carrefour d'échanges économiques. Ce projet sera porté par tous les fils de Ndioum pour sa matérialisation. En plus de cela, nous allons renforcer la carte éducative de la commune avec un appui conséquent aux collèges et lycées de la localité. Nous allons aussi faire de Ndioum une ville universitaire avec un campus de haut niveau international et d'un centre de formation professionnelle, où seront livrés des enseignements modernes », promet le maire sortant Cheikh Oumar Anne et candidat à sa propre succession à la commune de Ndioum dans le département de Podor.



Pour cela, le candidat de la coalition BBY à la commune de Ndioum entend organiser après les élections locales, une rencontre d'échanges avec les populations de Ndioum et des partenaires au développement pour proposer un plan de développement local des différentes localités qui composent la commune de Ndioum. "Nous comptons organiser au deuxième trimestre de 2022 une grande rencontre d'échanges avec des partenaires au développement à Ndioum, en présence d'hommes d'affaires, intellectuels, économistes et ingénieurs pour proposer un plan de développement économique local pour les différentes localités qui constituent la commune de Ndioum. Ce sera un plan de développement avec des investissements qui vont atteindre 70 milliards dans les 5 ans qui vont suivre. Ces projets sont réalistes et réalisables et ils permettront la mise en œuvre d'importantes infrastructures qui feront de Ndioum une ville universitaire, culturelle et multidimensionnelle avec des activités pérennes avec un port fluvial pour faciliter la navigabilité sur le fleuve Sénégal, la construction de la digue, la mise en place d'un domaine industriel pour la transformation de tous les produits de la vallée », précisera Cheikh Oumar Anne candidat de la coalition BBY à Ndioum, et non moins ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche...