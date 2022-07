Élections Législatives2022 : Amadou Ba à l’écoute de cinq marchés du collectif des Parcelles Assainies.

En phase de boucler ses visites dans sa commune, le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar aux Parcelles Assainies, Amadou Ba à reçu le collectif des marchés de la commune ce jeudi.



Devant le ministre Mbaye Ndiaye, ainsi que le député Badou Diouf, cinq marchés ont été représentés parmi lesquels on peut noter le centre commercial, marché Dior, marché unité 4, marché unité 11, marché unité 17.



Les investis de la liste nationale des législatives après avoir bien noté les doléances de ce collectif, promet de faire le nécessaire. Mais pour cela ils espèrent qu’ils auront le soutien haut et fort de ces commerçants. Ce qu’ont confirmé ces derniers qui promettent d’accompagner le président dans ses projets et programmes...