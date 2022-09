À l'image des autres localités du Sénégal, les conseillers ont rallié les bureaux de vote. Face à la presse, le président du Conseil départemental de Mbour pour ne pas le nommer, Saliou Samb, est revenu sur le déroulement de ces élections, la perte des élections locales dans la commune de Mbour par la coalition Bby et la rébellion des jeunes de la Mouvance présidentielle du département.



"Nous avons deux conseillers de Yewwi qui ont voté pour nous"



Les élections se déroulent très bien parce que les conseillers et les maires se sont levés tôt avec beaucoup d'enthousiasme pour donner la victoire a la coalition Bby...Ce qui démontre cela est que nous avons pu décrocher deux conseillers de Yewwi qui ont décidé de soutenir la grande Coalition présidentielle..



"Nous avons trébuché lors des législatives, mais ce n'est pas tard de se ressaisir"



La coalition Bby a gagné le département de Mbour et c'est une précision de taille. Certes nous avons perdu la commune de Mbour, mais le département est pour le président Macky Sall. Nous pouvons assimiler ce qui s'est passé à un trébuchement, maintenant nous allons nous y mettre pour remédier à cette situation...



"La sortie de ces jeunes est légitime, mais..."



Interpellé sur la sortie des jeunes de la grande majorité présidentielle qui demande plus de consultation, le président du Conseil départemental de Mbour de souligner que "cette sortie est légitime, mais dans la démarche il y a problème parce que ce n'est ni le moment, ni l'heure de certaines choses..."