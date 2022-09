Élections HCCT / Abdoulaye Diouf Sarr tance l'opposition : « Pour tout bon républicain, il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer... »

Pour le coordonnateur des cadres de la coalition BBY, l'opposition est libre de ne pas participer à des joutes électorales. Pour tout bon républicain soucieux du développement et du devenir de la nation Sénégalaise, il y a bien des rendez-vous qu'il ne faut rater pour rien au monde.



"Ce qui est important c'est que tous les conseillers municipaux et départementaux soucieux du devenir de ce pays et du développement républicain sortent voter. Maintenant, ceux qui ont préféré le boycott c'est leur option. Mais pour tout républicain, il y a des rendez-vous électoraux qu'il ne faut jamais rater, sinon on tombe dans l'anarchie. Ce qui n'est pas bon", lance l'ancien ministre de la santé et de l'action sociale.



Pour le démarrage timide du scrutin, l'ancien maire de Yoff précise que c'est la nature du scrutin qui commande son déroulement. "C'est le type d'élection qui commande que l'on ne sente pas l'engouement tumultueux. Il s'agit d'un vote qui ne concerne que les conseillers municipaux et les élus au niveau des départements. Ici à Dakar nous n'avons qu'un seul bulletin. Le bulletin de BBY et un bulletin blanc ce qui fait qu'on ne sente pas l'engouement", conclut Abdoulaye Diouf Sarr après avoir voté au centre Douta Seck...