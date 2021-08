Élections FSF / Politique sociale : vers la création d'un fonds de solidarité pour les clubs et anciens et d'une mutuelle de santé

Créer un fonds qui permettra aux clubs d'augmenter leur subvention traditionnelle et procéder à la mise en place d'une fondation et d'une mutuelle de santé, tels sont les projets du candidat à la présidence de la Fsf, Mady Touré. Dans le volet politique sociale de son programme, il entend revaloriser les anciens internationaux et les assister en cas de besoins médicaux. Ce fonds de solidarité permettra également aux anciens présidents de fédération et aux internationaux de bénéficier d'un statut spécial...