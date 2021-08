Élections FSF : Dernier virage pour Mady Touré en opération "Remontada" à Dakar...

Le candidat Mady Touré, était à Dakar ce mercredi après-midi pour convaincre les dirigeants de clubs à adopter son projet "Pour le renouveau du football" et à voter pour lui le 7 août prochain dans le cadre de l'élection du président de la Fsf. Ayant refusé le consensus proposé par son adversaire, Agustin Senghor, le président de Génération Foot serait en passe réaliser une opération "Remontada" notamment à Dakar qui regroupe une bonne partie de l'électorat. Dans tous les cas de figure, c'est un candidat déterminé et confiant qui a décliné une dernière fois son programme de 7 points dont une nouvelle gouvernance, de nouvelles infrastructures, un accord quadripartite fédération, collectivités locales, État et FIFA...