Élections Européennes : Les assurances du consul général de France sur l’organisation du scrutin au Sénégal

Le Parlement de l'Union européenne se renouvelle tous les 5 ans. Ces élections européennes permettent aux citoyens de tous les pays membres de l'Union de participer à l’élection des 79 députés européens jusqu'en 2024.

Pour un bon déroulement du vote sur le territoire sénégalais, des dispositions ont été prises afin de faciliter aux ressortissants français une meilleure participation.

Le consul général de France à Dakar, Olivier Serot Ameras a rassuré sur les mesures déclinées pour veiller à la bonne tenue des élections.

Au Sénégal, on dénombre 5 bureaux de vote dont 3 à Dakar notamment au Consulat Général de France (2 bureaux) et au lycée français Jean Mermoz.

Un bureau de vote au lycée français Jacques Prévert de Saly et à Saint-Louis, à l’Institut français.