Élections 2019 : Seul un ouragan pourra empêcher un 2ème mandat de Macky Sall ( Mora Cissé)

« Une opposition doit être républicaine, c'est-à-dire ne pas être de mauvaise foi et savoir reconnaitre ce qui a été fait en terme de bilan ». Mora Cissé qui analyse ainsi la session budgétaire 2017-2018 de l‘Assemblée nationale n’a pas apprécié la démarche des députés de l’opposition qui s’opposent uniquement pour s’opposer. Ce qui est indigne, dira t-il, d’un républicain. Le responsable politique APR de Grand Yoff va plus loin en terme de réalisations et estime que le chef de l’Etat a fait plus que l’ancien président Abdoulaye Wade et ce en un laps de temps. Et ce sont ces réalisations d’après lui qui vont réélire Macky Sall en 2019. Seul un ouragan pourra empêcher un 2e mandat de Macky Sall, peste t-il. Le PUDC, les bourses familiales, l’aéroport de Diass, l’autoroute à péage sont entre autres autant de projets matérialisés sur le terrain au grand bonheur des populations. Mora Cissé qui regrette les tiraillements et autres querelles de positionnement dans le parti APR, appelle le président de la République à prendre ses responsabilités au risque de voir ces bisbilles plomber l’ascension du parti. 2019 se prépare dès maintenant et il faut alors un esprit de groupe, travailler dans l’unité pour faire gagner le candidat Macky Sall dira Mora Cissé qui s’investit dans le développement de Grand Yoff.