Élection présidentielle reportée : Umaro Sissoco Embalo félicite Macky Sall

Le président de la République de la Guinée Bissau, président en exercice de la Cedeao a félicité son homologue sénégalais, Macky Sall, suite à sa décision de reporter le scrutin présidentiel, initialement prévu au 25 février 2024.



Umaro Sissoco Embalo s’est félicité du message tenu par le chef de l’Etat Macky Sall allant dans le sens d’un report de la présidentielle. Selon lui, il s’agit d’une sage décision qui s’inscrit dans le cadre d’une élection inclusive, juste et crédible.

« J’adresse mes sincères félicitations au président @Macky -Sall du Sénégal pour la sage décision, prise ce 03 février après concertation, du report de l'élection présidentielle, ceci dans le but d’aller vers une future élection plus inclusive, plus juste et plus crédible », a-t-il posté sur sa page X (ex Twitter)



Dieynaba Agne