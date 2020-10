Election présidentielle en Guinée : Le CORED invite les médias sénégalais à la « plus grande prudence ».

Le Conseil pour l'observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias a exhorté ce mercredi, les journalistes sénégalais à faire preuve d'une « plus grande prudence », au moment où aucun résultat de l'élection présidentielle en Guinée, émanant des instances habilitées, n'est disponible.



« Tout en comprenant l'intérêt que peut représenter ce scrutin, le CORED invite les journalistes et médias sénégalais à la plus grande prudence sur l'élection présidentielle en Guinée et à faire preuve de la plus grande retenue en attendant la publication de ces résultats par les instances guinéennes habilitées », note-t-on dans le communiqué du tribunal des pairs.